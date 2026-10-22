За сутки системы ПВО сбили 1226 беспилотников ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
За минувшие сутки системы ПВО сбили 1226 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 1226 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков в регионах страны минувшей ночью. Уничтожено 808 украинских БПЛА.
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