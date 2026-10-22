808 дронов от Тамбова до Липецка: Военные 12 часов отражали массированную атаку ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 808 украинских беспилотников самолётного типа над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Массированную атаку отражали в течение 12 часов — с 20:00 21 октября до 08:00 22 октября, сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным министерства, воздушные цели перехватывали над 18 регионами России и Чёрным морем. В частности, беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Ленинградской областями.