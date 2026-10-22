808 дронов от Тамбова до Липецка: Военные 12 часов отражали массированную атаку ВСУ
Силы ПВО 12 часов отражали массированную атаку ВСУ на Россию — сбито 808 БПЛА
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Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 808 украинских беспилотников самолётного типа над регионами страны и акваторией Чёрного моря. Массированную атаку отражали в течение 12 часов — с 20:00 21 октября до 08:00 22 октября, сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
По данным министерства, воздушные цели перехватывали над 18 регионами России и Чёрным морем. В частности, беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Ленинградской областями.
Кроме того, расчёты ПВО работали в Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. В перечень также вошли Московский регион, Республика Крым и акватория Чёрного моря.
Накануне российские средства ПВО за 12 часов с 08:00 до 20:00 уничтожили 51 украинский беспилотник над шестью областями и Чёрным морем. Ещё более масштабную атаку военные отражали в ночь на 18 октября, когда, по данным Минобороны, над российскими регионами и Чёрным морем был уничтожен 1015 дронов ВСУ.