От Ленинградской области до Чёрного моря: ПВО уничтожила 51 дрон ВСУ за день

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО отражали атаки 21 октября с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской и Тверской областями, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru сообщал, что военный эксперт предупредил о риске ракетного удара на фоне полётов беспилотников через Балтику. Специалист обратил внимание на угрозы безопасности российских регионов, связанные с использованием воздушного пространства над Балтийским морем для атак БПЛА.