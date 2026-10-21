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Опубликовано 21 октября, 20:46

От Ленинградской области до Чёрного моря: ПВО уничтожила 51 дрон ВСУ за день

Силы ПВО России сбили 51 украинский беспилотник за 12 часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО отражали атаки 21 октября с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской и Тверской областями, а также над акваторией Чёрного моря.

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Ранее Life.ru сообщал, что военный эксперт предупредил о риске ракетного удара на фоне полётов беспилотников через Балтику. Специалист обратил внимание на угрозы безопасности российских регионов, связанные с использованием воздушного пространства над Балтийским морем для атак БПЛА.

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Наталья Демьянова
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