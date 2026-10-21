«Дроны летят через Балтию»: Военный эксперт предупредил о риске ракетного удара по Ленобласти

Использование воздушного пространства стран Балтии украинскими беспилотниками может создать предпосылки для будущих ракетных атак на Ленинградскую область. Такой сценарий допустил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко, предупредив, что отсутствие действенной реакции Москвы на подобные инциденты способно привести к дальнейшему обострению ситуации.

По словам эксперта, во время последних массированных налётов на Северо-Запад России беспилотники вновь двигались через территорию соседних государств. Он напомнил, что похожие маршруты фиксировались ещё весной, когда атакам подвергались порты Усть-Луга и Приморск, а также Киришский нефтеперерабатывающий завод.

Одним из подтверждений таких маршрутов Шлепченко считает инцидент 18 октября. Тогда в Литве беспилотник упал на автомобильную дорогу между Биржаем и Пасвалисом, повредив машину.

Обозреватель обратил внимание, что нынешние маршруты отличаются от тех, которые использовались при весенних налётах. По его оценке, беспилотники стали проникать значительно глубже в воздушное пространство балтийских республик. При этом эксперт считает маловероятным, что местные власти могут не замечать подобных перемещений.

Шлепченко опасается, что отсутствие последствий для государств, через территорию которых проходят беспилотники, может подтолкнуть Киев к применению более опасных вооружений. В частности, он допускает попытку внезапного ракетного удара по объектам Ленинградского военного округа.

В качестве возможного ответа обозреватель предложил использовать аналогичные воздушные маршруты для российских беспилотников, направляющихся к целям на западе Украины. По его мнению, это вынудило бы страны Балтии усиливать собственную противовоздушную оборону и пересмотреть отношение к пролётам украинских дронов.

Свою обеспокоенность ситуацией высказал и военный эксперт Евгений Михайлов. Он считает, что Россия должна ускорить принятие мер, поскольку государства Балтии, по его оценке, фактически превратились в транзитную зону для украинских атак.