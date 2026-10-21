ВСУ потеряли дроны более чем на $1 млн из-за ограничений Starshield

ВСУ потеряли десятки ударных беспилотников общей стоимостью более миллиона долларов после внезапного ограничения американской спутниковой связи Starshield. Дроны прямо во время полёта к российским целям теряли управление и падали, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных.

Один из командиров ВСУ рассказал, что его подразделения практически полностью прекратили боевые операции на три дня. Ограничения сорвали удары по российским командным пунктам и объектам топливной инфраструктуры. По словам военного, во время одного из вылетов операторы одновременно потеряли связь с десятками беспилотников.

Причиной стали новые ограничения скорости для оборудования спутниковой связи. Ранее украинские дроны могли поддерживать соединение при разгоне примерно до 400 км/ч, однако теперь сигнал начинает пропадать при превышении 160 км/ч. В первые часы после введения ограничений проблемы возникали даже на скорости около 64 км/ч.

Изменения затронули не только ударные аппараты, но и дроны-перехватчики, которым необходимо развивать высокую скорость для уничтожения российских реактивных беспилотников. Из-за потери связи украинским военным пришлось пересматривать тактику применения беспилотной авиации.

Командир роты 23-го штурмового полка ВСУ Юрий Бутусов заявил, что временное отключение спутниковой связи помогло российским подразделениям избежать ударов по технике и личному составу. Он назвал произошедшее серьёзной потерей для ВСУ.

В Киеве подозревают, что ограничения могли ввести намеренно, чтобы усилить давление на Украину в ходе мирных переговоров. В Белом доме отрицают причастность к изменению параметров спутниковой связи. По словам украинских военных, спустя неделю ситуация частично улучшилась, однако проблемы с соединением сохраняются.

Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск лично распорядился ограничить работу военной спутниковой системы Starshield для ВСУ. Как выяснила The Wall Street Journal, ограничения ввели 14 октября на фоне недовольства Вашингтона украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам одного из источников издания, предприниматель действовал самостоятельно, без прямого указания Дональда Трампа. Сам американский президент ранее утверждал, что не знает, кто принял решение об ограничении связи.