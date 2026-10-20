Секреты Пентагона под угрозой? Почему США не дают Украине военный Starlink
Конструктор Воинов: Передача военного Starlink Киеву станет кошмаром для США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
США не дают Украине военный аналог Starlink, поскольку Вашингтон опасается, что оборудование защищённой спутниковой системы Starshield окажется у российских военных и позволит изучить технологии Пентагона. Такую причину в интервью Kp.ru назвал инженер-конструктор космических аппаратов Анатолий Воинов.
Поводом стали ограничения спутниковой связи, на которые пожаловались в Киеве. По утверждению украинской стороны, перебои осложнили применение беспилотников. В ответ Киев заинтересовался расширением доступа к Starshield — специализированному военному решению американской компании SpaceX.
Воинов объяснил, что коммерческий Starlink предназначен прежде всего для интернет-связи, тогда как Starshield разрабатывается для государственных оборонных и разведывательных задач США. Военная система предусматривает более защищённые каналы и особые терминалы, а условия её использования определяются американскими властями.
«Но останавливает их в любом случае одно — боязнь, что терминал секретной военной связи, которой пользуется Пентагон, окажется в руках русских солдат и инженеров», — отметил конструктор.
По его оценке, передача такого оборудования Украине повысила бы риск утраты чувствительных технологий и обострила отношения между Москвой и Вашингтоном. При этом американская сторона продолжает обсуждать с Киевом возможности использования Starshield, поэтому вопрос нельзя считать окончательно закрытым.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп захотел выяснить, кто принял решение об отключении Starlink на Украине. Президент США заявил журналистам, что не знает, кто отдал соответствующее распоряжение. Напомним, что в Белом доме утверждают, что Вашингтон к этому отношения не имеет.