Секреты Пентагона под угрозой? Почему США не дают Украине военный Starlink

США не дают Украине военный аналог Starlink, поскольку Вашингтон опасается, что оборудование защищённой спутниковой системы Starshield окажется у российских военных и позволит изучить технологии Пентагона. Такую причину в интервью Kp.ru назвал инженер-конструктор космических аппаратов Анатолий Воинов.

Поводом стали ограничения спутниковой связи, на которые пожаловались в Киеве. По утверждению украинской стороны, перебои осложнили применение беспилотников. В ответ Киев заинтересовался расширением доступа к Starshield — специализированному военному решению американской компании SpaceX.

Воинов объяснил, что коммерческий Starlink предназначен прежде всего для интернет-связи, тогда как Starshield разрабатывается для государственных оборонных и разведывательных задач США. Военная система предусматривает более защищённые каналы и особые терминалы, а условия её использования определяются американскими властями.

«Но останавливает их в любом случае одно — боязнь, что терминал секретной военной связи, которой пользуется Пентагон, окажется в руках русских солдат и инженеров», — отметил конструктор.