Попытка атаки 630 дронов на Москву стала одной из крупнейших с начала года

Атака беспилотников на Московский регион вечером 21 октября и в ночь на 22 октября стала одной из крупнейших с начала года. Всего в сторону региона направлялись 630 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его данным, атака продолжалась с 20:30 21 октября до 04:00 22 октября. Большую часть беспилотников силы противовоздушной обороны уничтожили на дальних рубежах, ещё 163 аппарата нейтрализовали на подлёте к столице. В результате атаки пострадали два человека в районе Вороново на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Им оказывают медицинскую помощь.

«В период с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», — говорится в сообщении.

Ранее одной из самых масштабных попыток атаки в этом году стала атака в ночь на 20 сентября. Тогда, по данным мэра, в сторону Московского региона направили более 1,6 тысячи беспилотников, из них 450 уничтожили на подлёте к Москве.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке 650 беспилотников на Московский регион в ночь на 6 октября. Тогда, по данным Собянина, 105 аппаратов уничтожили на подлёте к столице, а большую часть остальных нейтрализовали на дальних рубежах.