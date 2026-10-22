Над Калужской областью уничтожили 17 БПЛА ВСУ, повреждены дома и ЛЭП

Силы ПВО уничтожили 17 беспилотников над Калужской областью в ночь на 22 октября. В результате атаки повреждены несколько частных домов и линия электроснабжения, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале. По его предварительным данным, пострадавших нет.

Дроны сбили над несколькими муниципалитетами, в том числе на окраине Калуги. По информации главы региона, атака затронула Бабынинский, Дзержинский, Жуковский, Малоярославецкий, Перемышльский, Сухиничский, Ульяновский и Ферзиковский округа, а также Куйбышевский район.

Наибольший ущерб зафиксировали в Жуковском округе: там повреждены четыре частных дома. В Малоярославецком округе у одного из домов пострадали остекление и забор.

Кроме того, в Дзержинском округе повреждена линия электроснабжения одного из населённых пунктов. На участке ведутся восстановительные работы.

Кроме того, в небе над Воронежем и четырьмя районами области за ночь сбили 44 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов обломки повредили кровли и фасады частных и многоквартирных домов, а также социальный объект. Посечены несколько легковых автомобилей. В другом районе обломки беспилотников повредили сети электроснабжения.