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Регион
Опубликовано 22 октября, 07:56

Над Калужской областью уничтожили 17 БПЛА ВСУ, повреждены дома и ЛЭП

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО уничтожили 17 беспилотников над Калужской областью в ночь на 22 октября. В результате атаки повреждены несколько частных домов и линия электроснабжения, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале. По его предварительным данным, пострадавших нет.

Дроны сбили над несколькими муниципалитетами, в том числе на окраине Калуги. По информации главы региона, атака затронула Бабынинский, Дзержинский, Жуковский, Малоярославецкий, Перемышльский, Сухиничский, Ульяновский и Ферзиковский округа, а также Куйбышевский район.

Наибольший ущерб зафиксировали в Жуковском округе: там повреждены четыре частных дома. В Малоярославецком округе у одного из домов пострадали остекление и забор.

Кроме того, в Дзержинском округе повреждена линия электроснабжения одного из населённых пунктов. На участке ведутся восстановительные работы.

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Кроме того, в небе над Воронежем и четырьмя районами области за ночь сбили 44 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов обломки повредили кровли и фасады частных и многоквартирных домов, а также социальный объект. Посечены несколько легковых автомобилей. В другом районе обломки беспилотников повредили сети электроснабжения.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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