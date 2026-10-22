В Воронежской области за ночь сбили 44 беспилотника, повреждены дома и электросети

В небе над Воронежем и четырьмя районами области за ночь сбили 44 беспилотника. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев после отмены опасности атаки БПЛА в регионе.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью в небе над Воронежем и четырьмя районами области были обнаружены и уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата», — пишет Гусев.

По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов обломки повредили кровли и фасады частных и многоквартирных домов, а также социальный объект. Кроме того, посечены несколько легковых автомобилей. В другом районе обломки беспилотников повредили сети электроснабжения.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 70 украинских дронов. По его словам, пострадавших нет. Повреждения частных домовладений зафиксировали в Туле и Заокском районе.