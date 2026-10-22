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Опубликовано 22 октября, 04:44

Собянин: С вечера среды в сторону Московского региона летели 630 БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

В сторону Московского региона летели более 600 беспилотников, 163 из них нейтрализовали на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его данным, атака продолжалась с 20:30 21 октября до 04:00 22 октября. В результате атаки два человека пострадали в районе Вороново в ТиНАО, им оказывают необходимую помощь. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Системы ПВО сбили 163 БПЛА ВСУ на подлёте к Москве с начала суток
Системы ПВО сбили 163 БПЛА ВСУ на подлёте к Москве с начала суток

Ранее в Ярославле временно перекрывали выезд из города в сторону Москвы на фоне объявленной в регионе ракетной опасности. Ограничения действовали от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Водителей призывали отказаться от поездок в этом направлении, а также избегать прилегающих территорий.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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