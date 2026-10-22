Системы ПВО сбили 163 БПЛА ВСУ на подлёте к Москве с начала суток

Ранее в Геленджике в ночь на 22 октября включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников. Сигнал тревоги прозвучал около 22:05. Глава города напомнил жителям о мерах безопасности при угрозе воздушной атаки. Тем, кто находится дома, необходимо перейти в помещение без окон. Для укрытия подойдут ванная комната, туалет, коридор или кладовая. Людям, которых тревога застала на улице, рекомендуют спуститься в подвал ближайшего здания, на цокольный этаж или подземную парковку.