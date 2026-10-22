Системы ПВО сбили 163 БПЛА ВСУ на подлёте к Москве с начала суток
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Расчёты противовоздушной обороны довели общее количество сбитых дронов на подлёте к Москве до 163 штук. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, системы перехватили ещё 73 украинских беспилотников.
«73 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.
Ранее в Геленджике в ночь на 22 октября включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников. Сигнал тревоги прозвучал около 22:05. Глава города напомнил жителям о мерах безопасности при угрозе воздушной атаки. Тем, кто находится дома, необходимо перейти в помещение без окон. Для укрытия подойдут ванная комната, туалет, коридор или кладовая. Людям, которых тревога застала на улице, рекомендуют спуститься в подвал ближайшего здания, на цокольный этаж или подземную парковку.
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