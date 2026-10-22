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Опубликовано 22 октября, 03:21

В Геленджике в ночь на 22 октября объявили угрозу атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В Геленджике вечером 21 октября включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников. Сигнал тревоги прозвучал около 22:05. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

«В городе работает сирена. Будьте внимательны и осторожны», — написал градоначальник.

Богодистов также напомнил жителям о мерах безопасности при угрозе воздушной атаки. Тем, кто находится дома, необходимо перейти в помещение без окон. Для укрытия подойдут ванная комната, туалет, коридор или кладовая. При этом следует держаться подальше от окон и дверей, а также отказаться от использования лифтов.

Людям, которых тревога застала на улице, рекомендуют спуститься в подвал ближайшего здания, на цокольный этаж или подземную парковку. Прятаться возле стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах опасно.

Кроме того, глава города напомнил о запрете на съёмку и распространение кадров с беспилотниками, работой противовоздушной обороны и действиями оперативных служб. Такие материалы нельзя публиковать в социальных сетях.

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Ранее в Липецке обломки украинского беспилотника упали на многоквартирный жилой дом. В результате происшествия пострадало остекление здания. Об инциденте рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. После падения фрагментов дрона к месту происшествия прибыли оперативные службы. Специалисты приступили к оценке последствий и выяснению обстоятельств случившегося.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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