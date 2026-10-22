В Липецке обломки БПЛА ВСУ упали на многоквартирный дом

Обломки украинского беспилотника упали на многоквартирный дом в Липецке и повредили остекление здания. Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

На месте происшествия работают оперативные службы. Данные о других последствиях инцидента пока не приводятся.

Ранее в Запорожской области украинский беспилотник атаковал служебный автобус Запорожской АЭС, в результате удара погиб водитель. Транспорт возвращался в гараж после того, как развёз сотрудников дневной смены. Представители атомной станции подчеркнули, что нападение произошло второй день подряд. Накануне, 20 октября, дрон уже атаковал другой автобус предприятия, который также направлялся обратно после перевозки работников. Тогда машина получила повреждения, однако никто не пострадал.