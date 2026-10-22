ВСУ второй день подряд атаковали автобус Запорожской АЭС, погиб водитель

В Запорожской области водитель служебного автобуса Запорожской АЭС погиб в результате атаки украинского беспилотника. Дрон ударил по транспорту, когда тот возвращался в гараж после доставки сотрудников станции. Об этом сообщили представители атомной электростанции.

По информации ЗАЭС, автобус завершил перевозку работников дневной смены и направлялся на стоянку. В этот момент беспилотник атаковал транспортное средство. В результате удара водитель получил смертельные ранения.

Представители станции подчеркнули, что нападение на служебный транспорт произошло второй день подряд. В руководстве предприятия считают повторные удары свидетельством целенаправленных атак на работников атомного объекта.

«Удары по людям, обеспечивающим безопасность Запорожской АЭС, недопустимы», — говорится в сообщении пресс-службы.

На ЗАЭС отметили, что подобные происшествия угрожают сотрудникам, которые отвечают за эксплуатацию и поддержание безопасности атомного объекта. При этом опасность сохраняется не только непосредственно на рабочих местах, но и во время поездок персонала.

Вечером 20 октября украинский беспилотник также атаковал служебный автобус Запорожской АЭС. В тот момент транспорт уже доставил сотрудников в город и возвращался обратно. В результате удара машина получила повреждения, тогда никто не пострадал. Представители станции отметили, что работники регулярно сталкиваются с угрозой нападений во время поездок на работу и домой. По данным руководства ЗАЭС, с апреля 2026 года в результате усилившихся атак погибли десять сотрудников атомной отрасли, ещё около 40 получили ранения. Несмотря на сложную обстановку, персонал продолжает обеспечивать безопасное состояние станции.