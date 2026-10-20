Дрон ВСУ атаковал автобус сотрудников Запорожской АЭС

Служебный автобус Запорожской атомной электростанции подвергся атаке беспилотника вечером 20 октября. В результате удара транспорт получил повреждения, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили представители ЗАЭС.

В момент происшествия автобус уже доставил сотрудников станции в город и возвращался обратно. Пассажиров в салоне не было, благодаря чему удалось избежать жертв.

На атомной станции подчеркнули, что подобные атаки создают постоянную угрозу для персонала. Работники сталкиваются с опасностью не только во время выполнения служебных обязанностей, но и по пути на работу или домой.

По данным представителей ЗАЭС, с момента усиления атак в апреле 2026 года погибли десять сотрудников атомной отрасли, ещё около 40 человек получили ранения.

Несмотря на угрозу, персонал продолжает обеспечивать безопасное состояние атомного объекта. На ЗАЭС отметили, что сотрудники выполняют свои обязанности даже в условиях опасности для жизни.

В руководстве станции также подчеркнули, что способность работников поддерживать безопасность объекта после ударов не снижает тяжести подобных инцидентов.

Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотника на остановку служебного транспорта Запорожской АЭС в Энергодаре. В результате происшествия 18 августа погиб один сотрудник станции, а число пострадавших впоследствии выросло до 20 человек. Кроме того, в мае беспилотники атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Тогда, по информации станции, были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель».