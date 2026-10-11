Лихачёв заявил о необходимости срочного ремонта оборудования для питания ЗАЭС
Третий энергоблок Запорожской АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
На Запорожской ТЭС необходимо срочно отремонтировать электротехническое оборудование, от которого зависит передача энергии от линии «Ферросплавная» к ЗАЭС. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.
«Задача номер один — ремонт электротехнического оборудования, расположенного на территории Запорожской тепловой станции и обеспечивающего передачу электричества от линии «Ферросплавная» до атомной станции», — сообщил он.
По словам Лихачёва, системы находятся в плачевном состоянии. Территория продолжает подвергаться атакам со стороны ВСУ, поэтому отправлять ремонтные бригады без временного прекращения огня нельзя. В переговорах о режиме тишины участвуют «Росатом», российские силовые ведомства, МИД и МАГАТЭ.
Вторая задача связана с линией «Днепровская». Глава «Росатома» заявил, что она не работает с марта, при этом российскую часть линии полностью отремонтировали ещё в июне.
«Киев же под разными предлогами всячески откладывал работы по своей части. Рассчитываем, что в ближайшее время удастся договориться о параметрах скорейшего восстановления линии», — сказал Лихачёв.
Ранее Life.ru сообщал, что в районе ЗАЭС уже вводили локальный режим прекращения огня для восстановления внешнего электроснабжения станции. Договорённость была достигнута при посредничестве МАГАТЭ и позволила специалистам безопасно приступить к ремонту повреждённых линий. Позднее внешнее питание станции по линии «Ферросплавная-1» удалось восстановить, после чего ЗАЭС вернулась к штатной схеме энергоснабжения.
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