На ЗАЭС поддержали страхи Гросси из-за нехватки дизеля для аварийных генераторов

На Запорожской атомной электростанции разделяют обеспокоенность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси из-за отсутствия поставок дизельного топлива. Оно необходимо для работы аварийных генераторов, которые обеспечивают питание систем безопасности при потере внешнего электроснабжения. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По её словам, надёжность резервного энергоснабжения напрямую зависит от наличия достаточных запасов топлива. На станции подчеркнули, что постоянно обращают внимание на эту проблему.

«Что касается дизельного топлива, мы полностью разделяем обеспокоенность гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Более того, мы постоянно обращаем внимание на эту проблему. Дизель-генераторы остаются важнейшим резервным источником питания систем безопасности станции», — пояснила Яшина.

9 октября Гросси заявил, что поставки дизельного топлива на ЗАЭС отсутствуют с марта. По его оценке, истощение запасов может создать дополнительные риски для ядерной безопасности, если станция вновь потеряет внешнее электроснабжение. Глава МАГАТЭ призвал увеличить запасы дизеля до наступления зимы, когда ситуация, по его словам, может стать особенно острой.