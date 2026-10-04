Гросси объяснил решение МАГАТЭ не называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС

МАГАТЭ не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС, поскольку стремится сохранять беспристрастность. Так глава агентства Рафаэль Гросси в интервью РИА «Новости» ответил на вопрос о призывах России публично признать ответственность ВСУ за удары по станции.

«Для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность», — заявил он.

По словам Гросси, требования назвать виновных поступают от разных сторон. Недовольство позицией агентства выражают как Россия, так и Украина и западные страны. Глава МАГАТЭ признал, что такой подход устраивает не всех. Однако агентство намерено придерживаться своей технической миссии.

«Выводы и определение политической позиции мы оставляем государствам», — сказал он.

Ранее Life.ru рассказывал, что Гросси назвал неопровержимые доказательства условием для определения виновных в атаках на ЗАЭС. Тогда он пояснил, что в условиях применения беспилотников направление атаки не всегда удаётся установить по обломкам, а главной задачей агентства остаётся предотвращение ядерной аварии.

С октября 2022 года ЗАЭС находится под управлением российских специалистов. Генерацию на энергоблоках станции остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова. Ранее сообщалось, что после атаки украинских БПЛА повреждения получило здание проектно-конструкторского отдела Запорожской АЭС. Объект находится за пределами основной территории станции. Также пострадали автомобили сотрудников.