МАГАТЭ: Атаки повредили трансформаторы, связанные с энергоснабжением ЗАЭС

Серия атак в районе Запорожской АЭС повредила трансформаторы Запорожской ТЭС, которые играют важную роль во внешнем энергоснабжении атомной станции. Об этом сообщило МАГАТЭ.

По данным агентства, удары по расположенной в Энергодаре теплоэлектростанции были зафиксированы 19, 20 и 27 сентября. Ещё одна атака 22 сентября повредила пост радиационного мониторинга за пределами ЗАЭС, из-за чего возможности наблюдения за радиационной обстановкой в районе станции сократились.

«Атаки, угрожающие ядерной и физической ядерной безопасности, абсолютно неприемлемы и должны немедленно прекратиться», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сейчас Гросси ведёт переговоры с Россией и Украиной о новом локальном прекращении огня. Оно должно позволить специалистам безопасно провести ремонт повреждённого оборудования Запорожской ТЭС. Если договорённость будет достигнута, это станет уже восьмым подобным режимом тишины при посредничестве МАГАТЭ.

В сентябре агентству уже удалось согласовать локальное прекращение огня для восстановления линии «Феросплавная-1». До этого ЗАЭС почти три недели оставалась без внешнего электроснабжения и зависела от дизель-генераторов. После трёх дней ремонтных работ 7 сентября подачу электроэнергии извне восстановили.

Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию, однако внешнее питание необходимо для работы систем безопасности, охлаждения реакторов и бассейнов выдержки отработавшего топлива. МАГАТЭ неоднократно призывало обе стороны соблюдать максимальную военную сдержанность в районе атомных объектов и связанной с ними энергетической инфраструктуры.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС и Энергодара резко обострилась с мая, заявил ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв. По словам главы госкорпорации, зафиксировано более 8 тысяч атак беспилотников ВСУ, около 1100 артиллерийских обстрелов и порядка 30 ракетных ударов по инфраструктуре Энергодара.