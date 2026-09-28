Более 8 тысяч атак дронов и 1100 обстрелов: Лихачёв доложил Путину об обстановке вокруг ЗАЭС

Ситуация вокруг Запорожской АЭС и Энергодара резко обострилась с мая: за это время по станции и городу-спутнику были нанесены тысячи ударов. Об этом генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Ситуация в городе очень сложная, в городе и на станции. Особенно она обострилась с мая текущего года», — отметил Лихачёв.

По словам главы госкорпорации, с мая было зафиксировано более 8 тысяч атак беспилотников, около 1100 артиллерийских обстрелов и порядка 30 ракетных ударов по инфраструктуре Энергодара. Он также сообщил, что в результате атак в Энергодаре погиб 21 человек. Среди сотрудников Запорожской АЭС погибли шесть человек.

Напомним, что около недели назад украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС. Удар пришёлся по объекту, который входит в систему наблюдения за радиационной обстановкой в районе ЗАЭС.