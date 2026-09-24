Лавров и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС и Энергодара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и Энергодара. Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили в МИД РФ, стороны подробно обменялись мнениями по основным направлениям взаимодействия России с Международным агентством по атомной энергии.

Особое внимание, по данным российского ведомства, было уделено «продолжающимся нападениям и провокациям Украины» в отношении Запорожской АЭС и города Энергодара.

Обстановка вокруг станции в последние месяцы неоднократно становилась предметом заявлений МАГАТЭ. В августе Гросси осудил удар по району Энергодара и вновь заявил, что военная активность вблизи ЗАЭС создаёт угрозу ядерной безопасности, при этом агентство тогда не называло ответственную сторону.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстановка на Запорожской АЭС после атаки, повредившей один из объектов контроля, остаётся нестабильной и напряжённой. Организация продолжает следить за ситуацией, специалисты оценивают последствия и держат её под контролем, больше он комментировать не будет. В результате удара беспилотника по станции получил повреждения один из постов радиационного контроля.