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Регион
Опубликовано 24 сентября, 18:36

Лавров и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС и Энергодара

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и Энергодара. Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили в МИД РФ, стороны подробно обменялись мнениями по основным направлениям взаимодействия России с Международным агентством по атомной энергии.

Особое внимание, по данным российского ведомства, было уделено «продолжающимся нападениям и провокациям Украины» в отношении Запорожской АЭС и города Энергодара.

Обстановка вокруг станции в последние месяцы неоднократно становилась предметом заявлений МАГАТЭ. В августе Гросси осудил удар по району Энергодара и вновь заявил, что военная активность вблизи ЗАЭС создаёт угрозу ядерной безопасности, при этом агентство тогда не называло ответственную сторону.

Лавров проводит встречу с Гросси в Нью-Йорке
Лавров проводит встречу с Гросси в Нью-Йорке

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстановка на Запорожской АЭС после атаки, повредившей один из объектов контроля, остаётся нестабильной и напряжённой. Организация продолжает следить за ситуацией, специалисты оценивают последствия и держат её под контролем, больше он комментировать не будет. В результате удара беспилотника по станции получил повреждения один из постов радиационного контроля.

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Анастасия Никонорова
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