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Регион
Опубликовано 24 сентября, 16:40

Лавров проводит встречу с Гросси в Нью-Йорке

Рафаэль Гросси и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Рафаэль Гросси и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России проводит встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси на высокой недели 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На фото — встреча дипломатов.

Что именно будут обсуждать Лавров и Гросси, пока неизвестно.

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Ранее Сергей Лавров встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Глава МИД передал главе государства самые лучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина.

Больше новостей о дипломатии и международных встречах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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