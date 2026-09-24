Лавров проводит встречу с Гросси в Нью-Йорке
Рафаэль Гросси и Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России
Министр иностранных дел России проводит встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси на высокой недели 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На фото — встреча дипломатов.
Что именно будут обсуждать Лавров и Гросси, пока неизвестно.
Ранее Сергей Лавров встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Глава МИД передал главе государства самые лучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина.
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