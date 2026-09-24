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Опубликовано 24 сентября, 15:57

Лавров встретился с Вучичем и передал ему тёплые пожелания от Путина

Сергей Лавров и Александр Вучич. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Сергей Лавров и Александр Вучич. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Министр иностранных дел России. Сергей Лавров встретился с сербским лидером Александром Вучичем на полях высокой недели 81-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава МИД передал ему «самые тёплые пожелания» от президента России Владимира Путина и понадеялся на успехи в его непростой работе.

«Уважаемый господин президент, очень рад нашей встрече», — сказал дипломат.

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Напомним, сегодня Сергей Лавров уже проводил встречи с иностранными лидерами. Незадолго до переговоров с Александром Вучичем с главой внешнеполитического ведомства беседовал президент Сенегала Бассиру Диомай Фай. Министр пригласил его на саммит Россия — Африка в Москве.

Больше новостей о дипломатии и международных встречах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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