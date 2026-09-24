Вучич заявил об усталости стран-кандидатов от долгого пути в ЕС

Страны, которые стремятся вступить в Евросоюз, всё сильнее устают от затянувшегося процесса расширения объединения. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Сербский лидер отметил, что членство в ЕС по-прежнему остаётся стратегической целью Белграда, однако сроки продвижения по этому пути вызывают вопросы у граждан страны. По его словам, похожие настроения возникают не только у кандидатов, но и внутри самого Евросоюза.

«Хотя полноправное членство в Евросоюзе остаётся для нас стратегическим приоритетом, нельзя не замечать затянувшейся усталости от процесса расширения, которую испытывают как некоторые государства — члены ЕС, так и страны-кандидаты», — заявил Вучич.

Он напомнил, что Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС ещё в 2012 году, а переговоры о присоединении начались в 2014-м. По словам президента, за прошедшее время жители страны ожидают более понятных перспектив и конкретных результатов.

«Европейский путь Сербии служит ярким примером того, насколько долгим и сложным является этот процесс. Мы получили статус кандидата в 2012 году, а переговоры о вступлении начали ещё в 2014-м — более 12 лет назад. Вполне естественно, что граждане Сербии ожидают большей ясности перспектив и более конкретных результатов от процесса, в котором наша страна участвует уже более десятилетия», — сказал Вучич.

Президент Сербии также ранее заявлял о недовольстве тем, что за последние годы Белград не смог открыть новые главы переговоров о вступлении. В июле он отмечал отсутствие заметного продвижения в этом направлении. При этом Вучич подчеркнул, что европейская интеграция остаётся важным внешнеполитическим ориентиром для страны. Однако, по его словам, кандидатам необходимо понимать, какие конкретно шаги и сроки ждут их на пути к членству.

Ранее Life.ru писал, что Александр Вучич поддержал прогнозы европейских политиков о возможных проблемах ЕС в энергетической сфере. Сербский лидер заявил, что ситуация с ценами на топливо в ряде стран Европы уже вызывает серьёзные опасения. По его словам, европейские государства могут столкнуться с новыми вызовами из-за ситуации на энергетическом рынке.