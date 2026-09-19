Президент Сербии Александр Вучич поддержал тревожные прогнозы премьер-министров Польши и Чехии о грядущем «адском сценарии» для Евросоюза из-за ситуации с поставками нефти и газа. По его словам, судя по текущему положению дел, европейские лидеры недалеки от истины.

Об этом Вучич заявил в видео, опубликованном в его аккаунте в соцсетях. Он напомнил о заявлениях Дональда Туска и Андрея Бабиша, которые предрекли Европе серьёзные энергетические проблемы.

«Андрей Бабиш и премьер-министр Польши сделали тревожные заявления, предрекая Европе «адский» сценарий в сфере поставок нефти и газа. Судя по ситуации, они недалеки от истины», — сказал сербский лидер.

Вучич также отметил, что ситуация на топливном рынке уже сейчас вызывает серьёзные опасения.

«Глядя на цены на топливо в Германии и Австрии, становится очевидно», — подчеркнул он, добавив, что Европу «ждут серьёзные вызовы».

Ранее Life.ru писал, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал вернуться к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине. Политика спросили, следует ли Риму вновь покупать топливо у России, и он ответил утвердительно.