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Регион
Опубликовано 18 сентября, 13:58

Путин: Крупнейшие в мире запасы газа должны служить России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия располагает крупнейшими в мире запасами природного газа, и этот ресурс прежде всего должен работать на развитие страны. Об этом заявил президент Владимир Путин 18 сентября во время запуска новых объектов социальной газификации в российских регионах.

«Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа. И, конечно, этот ресурс должен служить стране», — подчеркнул глава государства.

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Официальная Энергетическая стратегия России также относит РФ к мировым лидерам по запасам природного газа. В документе их объём оценивается в 63,4 трлн кубометров, что соответствует примерно 100 годам добычи при нынешних темпах.

Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков в уже газифицированных населённых пунктах. Осенью 2025 года Путин сообщал, что благодаря ей доступ к трубопроводному газу получили почти миллион домовладений, а в дальнейшем предполагалось подключить ещё около двух миллионов.

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Ранее Life.ru сообщал, что социальная газификация обеспечила доступ к трубопроводному газу почти миллиону российских домов.

Больше новостей газовой отрасли — в разделе «Газпром» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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