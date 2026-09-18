Путин: Крупнейшие в мире запасы газа должны служить России
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Россия располагает крупнейшими в мире запасами природного газа, и этот ресурс прежде всего должен работать на развитие страны. Об этом заявил президент Владимир Путин 18 сентября во время запуска новых объектов социальной газификации в российских регионах.
«Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа. И, конечно, этот ресурс должен служить стране», — подчеркнул глава государства.
Официальная Энергетическая стратегия России также относит РФ к мировым лидерам по запасам природного газа. В документе их объём оценивается в 63,4 трлн кубометров, что соответствует примерно 100 годам добычи при нынешних темпах.
Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков в уже газифицированных населённых пунктах. Осенью 2025 года Путин сообщал, что благодаря ей доступ к трубопроводному газу получили почти миллион домовладений, а в дальнейшем предполагалось подключить ещё около двух миллионов.
Ранее Life.ru сообщал, что социальная газификация обеспечила доступ к трубопроводному газу почти миллиону российских домов.
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