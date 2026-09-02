«Здоровое какое»: Путина поразили размеры нового российского газовоза

Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в приморском городе Большой Камень. Главу государства впечатлили размеры танкера-газовоза «Пётр Столыпин», вмещающего три футбольных поля. Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа.

Путин осмотрел танкер-газовоз «Пётр Столыпин». Видео © «Макс» / «Кремль. Новости»

«Здоровое какое», — произнёс Путин, разведя руки в стороны. Он также добавил: «Огромное просто».

Капитан судна Александр Гаврис уточнил технические параметры. По его словам, длина газовоза составляет 300 метров, что сопоставимо с площадью трех футбольных полей.

В ответ президент пошутил: «Есть где поиграть».

«Пётр Столыпин» входит в серию из пяти ледокольных танкеров Arc7. Это первые газовозы, созданные в России для проекта «Арктик СПГ-2».

Головное судно серии «Алексей Косыгин» уже задействовано в перевозках по Северному морскому пути. Сам «Пётр Столыпин» готовят к передаче заказчику, еще два корабля находятся на стадии достройки.

Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Рабочий график президента обещает быть насыщенным. Сегодня глава государства проведёт совещание, посвященное развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), где участники подробно рассмотрят текущие показатели макрорегиона. После этого в режиме видеоконференции президент даст старт запуску ряда новых промышленных объектов. Центральным событием форума станет пленарное заседание, запланированное на 3 сентября, с участием высокопоставленных иностранных гостей.