Ледовая мощь страны куётся здесь: Путин приехал на судоверфь «Звезда» в Приморье

Глава государства Владимир Путин прибыл на производственную площадку в Приморском крае — судостроительный комплекс «Звезда». Объект находится в городе Большой камень неподалёку от Владивостока. Рабочая поездка посвящена контролю стратегических проектов.

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Судостроительный комплекс «Звезда» является крупнейшим профильным предприятием в стране. Масштабная реализация проекта началась ещё в 2016 году. Сейчас площадка превратилась в мощный промышленный кластер федерального значения. Верфь полностью закрывает потребность в сложной морской технике.

Предприятие специализируется на создании массивных гражданских кораблей. Кроме того, здесь спускают на воду современные атомные ледоколы. Также цехах собирают морское оборудование для работы в суровых условиях. Особое внимание уделяется платформам для постоянной добычи в Заполярье.

Ключевое преимущество завода — уникальная технология сборки тяжёлых конструкций. Специалисты используют метод формирования судна из огромных блоков. Это позволяет многократно ускорить монтаж сложнейших корпусов. Такой подход серьезно снижает трудозатраты при сварке.

XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября 2026 года во Владивостоке и продлится до 4 сентября. Главная площадка ВЭФ-2026 — кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Участие в форуме подтвердили представители 80 стран, а деловая программа включает более 70 мероприятий по пяти основным направлениям.