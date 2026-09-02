Взлётная полоса приняла борт №1: Кожемяко показал видео встречи Путина в аэропорту Владивостока

Глава Приморья продемонстрировал кадры прибытия президента в регион. Утром Владимир Путин приземлился во Владивостоке, где его лично встретил губернатор Олег Кожемяко. Руководитель субъекта показал короткий ролик встречи на своей странице.

Путин прилетел во Владивосток. Видео © Telegram / Кожемяко

Визит проходит в рамках Восточного экономического форума. Программа главы государства расписана на два дня и включает серию важных мероприятий. Завтра лидер выступит на пленарной сессии ВЭФ перед участниками саммита.

XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября 2026 года во Владивостоке и продлится до 4 сентября. Главная площадка ВЭФ-2026 — кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Участие в форуме подтвердили представители 80 стран, а деловая программа включает более 70 мероприятий по пяти основным направлениям.