«Спасибо! Удачи»: Путин расписался на фото танкера «Пётр Столыпин»

Президент России Владимир Путин оставил автограф на фотографии танкера-газовоза «Пётр Столыпин», который строят на верфи «Звезда» в Приморском крае в городе Большой Камень. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В поездке президента сопровождали помощник главы государства и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, глава Минпромторга Антон Алиханов, гендиректор верфи Александр Сорокин, заместитель директора по проектам газовоза Андрей Некипелов и капитан судна Александр Гаврис. Особое внимание глава государства уделил самой рубке танкера. Туда президент поднялся во время осмотра, после чего для него провели экскурсию.

Уже по завершении посещения Путина попросили оставить памятный автограф на фотографии судна. Президент согласился и написал на снимке короткое пожелание, после чего указал текущую дату.

«Спасибо! Удачи», — написал глава государства на снимке, поставив рядом подпись и дату — 2 сентября.

Ранее Путин прибыл во Владивосток, где ему предстоит насыщенная программа в рамках Восточного экономического форума. Одним из первых мероприятий станет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа. Участники обсудят текущие показатели макрорегиона и оценят положение дел в регионе.