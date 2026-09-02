Путин осмотрел новый рыболовный траулер «Капитан Юнак» во Владивостоке

Президент России Владимир Путин посетил Морской вокзал во Владивостоке, где осмотрел большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 «Капитан Юнак». Кадры с места передаёт журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Путин осмотрел во Владивостоке современный рыболовный траулер «Капитан Юнак». Видео © Telegram /ЗАРУБИН

Судно считается одним из самых современных представителей российского рыбопромыслового флота. По своим техническим характеристикам оно превосходит ранее построенные отечественные траулеры этого класса.

«Капитан Юнак» рассчитан на ежегодный вылов и переработку до 60 тыс. тонн рыбы непосредственно на борту. Это примерно в 2,5 раза больше показателей траулеров, которые сейчас составляют основу дальневосточного рыбопромыслового флота.

На судне установлена современная перерабатывающая фабрика, способная использовать практически весь улов для производства продукции с высокой добавленной стоимостью — в том числе филе минтая и сурими. Технологический цикл исключает сброс отходов в океан. Кроме того, траулер оборудован системами повышения энергоэффективности. В частности, электрические ваерные лебёдки позволяют возвращать часть энергии в производственный цикл и снижать расход топлива.

Траулер получило имя в честь капитана и руководителя рыбной отрасли Владимира Юнака, уроженца Владивостока. Среди особенностей судна отмечаются повышенная безопасность, улучшенные условия работы экипажа и экологичность.

Напомним, что Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. В программе главы государства запланирована масштабная работа. Сегодня лидер страны проведёт совещание по развитию Дальневосточного федерального округа. Участники детально проанализируют текущие показатели макрорегиона. После обсуждения в режиме видеосвязи Путин даст старт запуску нескольких новых промышленных предприятий. Ключевым событием станет пленарное заседание 3 сентября, на котором выступят высокие зарубежные гости.