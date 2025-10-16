Путин заявил, что соцгазификация охватила почти 1 млн домов в России

Глава государства Владимир Путин сообщил, что за четыре года почти 1 млн домовладений получили доступ к трубопроводному газу в рамках программы социальной газификации. По его словам, в будущем планируется подключить ещё около двух миллионов домов. Об этом он заявил на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Продолжает программа социальной газификации. За четыре года почти миллион домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу», — сказал он.

Президент добавил, что в перспективе число домов, подключённых к социальной газификации, может увеличиться ещё на два миллиона. По его словам, программа направлена на обеспечение россиян доступом к энергоносителям и улучшение качества жизни в регионах.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что уровень газификации в России составляет почти 75%, уточнив, что точнее — 74,7%, а с 2019 года показатель вырос на 6,1 процентного пункта. По его словам, он ожидает дальнейшего роста этого уровня.