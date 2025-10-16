Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 11:49

Путин заявил, что соцгазификация охватила почти 1 млн домов в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин сообщил, что за четыре года почти 1 млн домовладений получили доступ к трубопроводному газу в рамках программы социальной газификации. По его словам, в будущем планируется подключить ещё около двух миллионов домов. Об этом он заявил на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Продолжает программа социальной газификации. За четыре года почти миллион домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу», — сказал он.

Президент добавил, что в перспективе число домов, подключённых к социальной газификации, может увеличиться ещё на два миллиона. По его словам, программа направлена на обеспечение россиян доступом к энергоносителям и улучшение качества жизни в регионах.

«Газпром» закачал в подземные хранилища небывалый объём газа к зиме
«Газпром» закачал в подземные хранилища небывалый объём газа к зиме

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что уровень газификации в России составляет почти 75%, уточнив, что точнее — 74,7%, а с 2019 года показатель вырос на 6,1 процентного пункта. По его словам, он ожидает дальнейшего роста этого уровня.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar