16 октября, 11:36

Путин: Уровень газификации в РФ составляет почти 75%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / n.63

Уровень газификации в России составляет почти 75%, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Если быть более точным — 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта», — отметил глава государства.

Он выразил уверенность, что этот показатель будет расти дальше.

Кстати, «Газпром» уже готовится к зиме, которая может стать самой холодной за последние 20 лет. Компания закачала в подземные хранилища рекордный объём газа — более 73 миллиардов кубометров.

Александра Вишнякова
