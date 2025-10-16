Путин: Уровень газификации в РФ составляет почти 75%

Уровень газификации в России составляет почти 75%, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Если быть более точным — 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта», — отметил глава государства.

Он выразил уверенность, что этот показатель будет расти дальше.