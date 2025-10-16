Путин: Уровень газификации в РФ составляет почти 75%
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / n.63
Уровень газификации в России составляет почти 75%, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.
«Если быть более точным — 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта», — отметил глава государства.
Он выразил уверенность, что этот показатель будет расти дальше.
Кстати, «Газпром» уже готовится к зиме, которая может стать самой холодной за последние 20 лет. Компания закачала в подземные хранилища рекордный объём газа — более 73 миллиардов кубометров.
