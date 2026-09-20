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Опубликовано 20 сентября, 15:31

Вучич выразил надежду на телефонный разговор с Путиным

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в TikTok.

Во время поездки в Нью-Йорк сербский лидер также намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Переговоры могут состояться на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Вучич признал, что его контакты как с российскими, так и с украинскими политиками неизменно становятся поводом для обвинений.

«Когда поговорю с Путиным, скажут: «Вот он — русский человек». А когда встречаюсь с Зеленским, говорят: «Предал Россию», — заявил президент Сербии.

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Ранее Life.ru разбирался, как Александр Вучич пытается одновременно выстраивать отношения с Москвой, Киевом и Брюсселем. В августе президент Сербии принимал Владимира Зеленского в Белграде, продолжая при этом заявлять о сохранении связей с Россией.

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Николь Вербер
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