Лавров пригласил президента Сенегала на саммит Россия — Африка

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что президент Сенегала Бассиру Диомай Фай приедет в Москву на третий саммит Россия — Африка. Министр сказал об этом на встрече с Фаем на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Рассчитываем, что вы сможете посетить Москву для участия в третьем саммите Россия — Африка, который состоится в конце октября», — обратился Лавров к президенту Сенегала. Саммит запланирован на 28–29 октября.

Лавров также передал Фаю поздравления Владимира Путина в связи с избранием председателем сообщества западноафриканских государств ЭКОВАС. На этом посту президент Сенегала возглавляет совет глав государств и правительств объединения.

Российско-иорданские переговоры в ООН. Фото © Telegram / Мария Захарова

Кроме того, российский дипломат успел переговорить с делегацией из Иордании, которую возглавлял министр иностранных дел страны Айман Сафади, сообщили в МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что выступление Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Украине заставило участников обсуждения вернуться к историческим обстоятельствам конфликта.