Выступление Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Украине заставило участников обсуждения вернуться к историческим обстоятельствам конфликта. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву в эфире «Соловьёв Life».

По словам дипломата, до речи российского министра собравшиеся рассуждали о необходимости обязательного прекращения огня на период мирных переговоров. Сами по себе подобные предложения могут звучать убедительно, однако без учёта предшествующих событий картина оказывается неполной, считает Захарова.

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, глава российской дипломатии «вернул всех в исторический контекст». Именно это, по её мнению, позволило перейти от теоретических рассуждений к обсуждению реальных обстоятельств украинского кризиса.

Захарова также подчеркнула значение подобных выступлений для истории международных отношений. Она напомнила, что заявления на столь высоком уровне сразу попадают в архивы и становятся частью документальной основы международного права.