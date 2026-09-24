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Регион
Опубликовано 24 сентября, 07:03

«Надеюсь, вас не уволят»: Лавров подколол главу МИД Швейцарии из-за общего фото в ООН

Лавров пошутил об увольнении Кассиса из-за совместного фото в штаб-квартире ООН

Обложка © МИД России

Обложка © МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил во время встречи с главой МИД Швейцарии и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом на полях Генассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке. Он решил разрядить обстановку во время рукопожатия.

Лавров на встрече с Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. Видео © МИД России

«Надеюсь, вас не уволят за фотографию со мной. Хотя, вы же не входите в Евросоюз», — сказал Лавров.

Кассис в ответ рассмеялся и заметил, что тоже надеется на это. В ходе переговоров же министры обменялись мнениями о положении дел в ОБСЕ. Стороны также обсудили подготовку к министерской встрече организации, которая состоится в швейцарском Лугано 3–4 декабря.

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Ранее Life.ru писал, что Швейцария заявила о готовности ОБСЕ содействовать переговорам по Украине. В МИД страны отмечали, что Берн в период своего председательства намерен сохранять прямые политические контакты с Россией и Украиной.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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