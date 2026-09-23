Лавров и глава МИД Сирии обсудили кризисы у границ республики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани обсудили неурегулированные кризисы у границ республики. Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщили в МИД РФ, министры рассмотрели актуальные региональные проблемы, представляющие взаимный интерес. Особое внимание стороны уделили ситуации вокруг границ Сирии.

Какие именно кризисы обсуждались на переговорах, российское внешнеполитическое ведомство не уточнило. Лавров и аш-Шейбани также договорились продолжить контакты между Москвой и Дамаском на различных уровнях, в том числе в рамках многосторонних площадок.

В начале встречи российский министр заявил, что Москва рассчитывает продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Дамаском. Лавров подчеркнул заинтересованность в дальнейшем диалоге между странами.

Ранее на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, содержание беседы не раскрывалось. Перед встречей они вместе с министром иностранных дел Кот-д’Ивуара открыли мемориальную табличку в память об ушедших постпредах при ООН, включая Андрея Вышинского и Виталия Чуркина.