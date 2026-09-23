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Опубликовано 23 сентября, 09:24

Песков: Москва довольна переговорами с Сирией по российским базам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва удовлетворена ходом контактов с Дамаском по вопросам российского присутствия в Сирии и рассчитывает находить компромиссы даже по наиболее сложным темам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о будущем российских объектов в Хмеймиме и Тартусе.

«Мы поддерживаем наши контакты с сирийской стороной. Мы удовлетворены тем, как ведётся обсуждение. И мы рассчитываем на то, что и дальше получится вместе с нашими сирийскими собеседниками находить понимание по самым сложным вопросам», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Life.ru писал, что Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных объектов в Хмеймиме и Тартусе. Переговоры о новом формате присутствия Москвы продолжались около полутора лет после смены власти в Дамаске. Согласно объявленным условиям, стороны договорились изменить статус объектов, сохранив российское участие. Позднее президенты Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа продолжили обсуждение двусторонних отношений и реализации достигнутых договорённостей.

Больше новостей о российско-сирийских отношениях и ситуации на Ближнем Востоке — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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