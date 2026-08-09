Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз
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Сирийская Арабская Республика и Российская Федерация завершили долгий переговорный марафон. Власти двух стран поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании. Этот документ определяет дальнейшую судьбу военного присутствия России в регионе.
Предметом соглашения стали ключевые объекты инфраструктуры. Речь идёт о пунктах материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиационной базе Хмеймим. Именно эти точки обеспечивают российское влияние в Восточном Средиземноморье.
Переговорный процесс занял около восемнадцати месяцев. Сторонам потребовалось время для согласования юридических формулировок и зон ответственности. Теперь все спорные моменты зафиксированы на бумаге.
В сирийском внешнеполитическом ведомстве уже прокомментировали итоги встречи. Там выразили надежду, что этот шаг позволит открыть совершенно новую главу в двусторонних отношениях между государствами. Цитату из сообщения SANA приводит ТАСС.
Документ переводит военное взаимодействие в строго регламентированное русло. Он снимает прежнюю неопределённость вокруг правового положения военнослужащих. Отныне их деятельность опирается на четкий согласованный протокол.
Меморандум детализирует условия использования портовых мощностей и аэродромов. Прописаны механизмы снабжения контингентов и порядок пересечения границы техникой. Также затронуты вопросы совместного обеспечения безопасности периметра.
Ожидается, что ратификация пройдёт в ускоренном режиме. После обмена дипломатическими нотами ведомства приступят к практической реализации пунктов. Это решение гарантирует стабильность логистических коридоров на ближайшие годы.
Статус российских военных объектов — авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе — десятилетиями опирался на прямые гарантии официального правительства Башара Асада. Все соглашения о размещении войск, подписанные до декабря 2024 года, легитимировались исключительно его администрацией. Падение прежнего режима создало глубокий правовой вакуум.
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