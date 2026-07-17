Агентство Tasnim сообщило об ударе КСИР по позициям США в Сирии

Элитные части ВС Ирана, известные как КСИР, атаковали командный пункт специальных операций США, дислоцированный в Сирии. Об этом информирует агентство Tasnim.

В ходе операции иранским подразделениям удалось поразить важные военные объекты. Согласно полученным данным, в результате прямого огневого воздействия полностью выведена из строя радиолокационная станция.

Помимо стационарного оборудования, нанесен значительный урон авиации противника. Сообщается об уничтожении нескольких вертолетов, находившихся на указанной площадке.

Ранее в информационном поле уже проходили сводки о нападениях на американские гарнизоны в Кувейте и Бахрейне. Эти действия Тегеран называет ответными мерами на активность вооруженных сил Соединенных Штатов в регионе.

На текущий момент представители Пентагона и командование коалиции не дали официальных комментариев относительно случившегося. Ситуация остается напряженной, эксперты ожидают развития событий в ближневосточном секторе.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Сообщения о взрывах и работе систем ПВО поступили из Катара, Бахрейна, Кувейта и Иордании. Агентство Tasnim также сообщило об атаке на мост короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию, однако официального подтверждения этой информации не поступало. Кроме того, под удар, по данным иранских СМИ, попали база Аль-Удейд в Катаре, американский объект в Иордании и лагерь Аль-Дхиль в Бахрейне.