В Сирии протестующие перекрыли трассу M-5 из-за роста цен на топливо

Протесты против подорожания топлива охватили несколько районов Сирии: в провинции Идлиб демонстранты заблокировали международную трассу M-5, а в Алеппо и Ракке прошли другие акции. Об этом сообщил телеканал Alikhbariah.

В Сирии протестующие заблокировали трассу М-5. Видео © X / Señor del caos visual

Участники протеста перекрыли дорогу возле Маарат-аль-Нумана на юге Идлиба. Недовольство вызвало решение сирийского Министерства энергетики повысить цены на нефтепродукты. Акции прошли и в городах Маара и Аль-Баб на севере провинции Алеппо. Жители вышли на улицы с пикетами, выступая против новых расценок.

В Ракке протестующие заблокировали дороги и подожгли автомобильные шины. Подразделения, отвечающие за охрану общественного порядка и дорожное движение, восстановили проезд и ликвидировали возгорания.

Новые цены на нефтепродукты комитет по их установлению и полезным ископаемым утвердил 12 сентября. Власти объяснили пересмотр ситуации на мировом энергетическом рынке, где сокращение поставок отдельных нефтепродуктов сопровождается перебоями в работе нефтеперерабатывающих мощностей в ряде стран-производителей.

Ранее политолог заявила, что захват хуситами порта Моха и продвижение к ключевым районам у Баб-эль-Мандебского пролива усиливают нестабильность на Ближнем Востоке и могут осложнить снижение мировых цен на нефть. Значение этих событий определяется расположением захваченных территорий. Контроль над побережьем даёт хуситам дополнительные возможности влиять на судоходство в районе Баб-эль-Мандебского пролива.