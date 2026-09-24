Украина убедила лишь 51 страну из 193 поддержать антироссийскую декларацию в ООН

К совместному заявлению по Украине с обвинениями в адрес России присоединилась 51 страна из 193 государств — членов ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием Совета Безопасности организации.

Французский дипломат обратил внимание на увеличение числа участников декларации. По его словам, в нынешнем году документ поддержали на 11 государств больше, чем в предыдущем. В опубликованном списке подписантов преимущественно представлены европейские страны, однако к инициативе также присоединились Япония, Австралия, Канада и ряд других государств.

Заявление прозвучало в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, открывшейся 8 сентября. Неделя высокого уровня стартовала 22 сентября. Общие прения продлятся до 26-го числа и возобновятся 28 сентября.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша о гибели мирных жителей России в результате украинских атак. Выступая 22 сентября на Генассамблее в Нью-Йорке, он отметил, что гражданское население продолжает страдать вдали от линии фронта. По его словам, удары по жилым домам, энергетическим объектам и транспортной инфраструктуре также создают угрозы для мировых поставок продовольствия и энергоресурсов.