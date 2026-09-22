Гутерриш заявил о жертвах среди мирных россиян в результате украинских атак

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о гибели мирных жителей на территории России в результате украинских атак. Об этом он сообщил, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мирные жители продолжают гибнуть далеко от линии фронта... в некоторых районах России. Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергаются атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии», — сказал генсек.

Ранее Life.ru рассказывал, что Антониу Гутерриш выступил с последней речью на Генассамблее ООН в должности генерального секретаря организации. Глава ООН заявил, что продолжит отстаивать принципы организации и идею достижимости мира после завершения своего мандата.