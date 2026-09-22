Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 15:56

Гутерриш заявил о жертвах среди мирных россиян в результате украинских атак

Антониу Гутерриш. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Антониу Гутерриш. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о гибели мирных жителей на территории России в результате украинских атак. Об этом он сообщил, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мирные жители продолжают гибнуть далеко от линии фронта... в некоторых районах России. Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергаются атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии», — сказал генсек.

Трамп с трибуны ООН пригрозил применить «адские» санкции против России, «если это будет необходимо»
Трамп с трибуны ООН пригрозил применить «адские» санкции против России, «если это будет необходимо»

Ранее Life.ru рассказывал, что Антониу Гутерриш выступил с последней речью на Генассамблее ООН в должности генерального секретаря организации. Глава ООН заявил, что продолжит отстаивать принципы организации и идею достижимости мира после завершения своего мандата.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ООН
  • Антониу Гутерриш
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar