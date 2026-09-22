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Регион
Опубликовано 22 сентября, 15:14

Трамп с трибуны ООН пригрозил применить «адские» санкции против России, «если это будет необходимо»

Трамп заявил, что может задействовать закон об «адских санкциях» против РФ

Обложка © ТАСС / Heather Khalifa / AP

Обложка © ТАСС / Heather Khalifa / AP

Президент США Дональд Трамп допустил применение новых санкционных и тарифных полномочий против России, если сочтёт это необходимым. Об этом американский лидер заявил, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Речь идёт о подписанном 18 сентября законе имени покойного сенатора Линдси Грэма*, который расширил возможности президента США вводить ограничения в отношении России и её торговых партнёров. Сам факт принятия закона не означает автоматического введения всех предусмотренных им мер.

«На прошлой неделе, в честь сенатора Линдси Грэма*, я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И, если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время остановить убийства», — сказал Трамп.

Документ предусматривает новые санкционные механизмы против России, включая возможность введения пошлин против стран, закупающих российские энергоресурсы. Белый дом официально сообщил о подписании закона 18 сентября.

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Ранее Life.ru сообщал, что торговые партнёры России выступили против возможных вторичных ограничений и пошлин США на покупателей российских нефти и газа. По словам Дмитрия Пескова, Москва фиксирует неприятие такой политики со стороны своих партнёров.

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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Александра Вишнякова
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