Гросси заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС после удара ВСУ

Обстановка на Запорожской атомной электростанции остаётся напряжённой после атаки, в результате которой был повреждён один из объектов контроля. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация продолжает следить за ситуацией.

По словам руководителя МАГАТЭ, специалисты работают над оценкой последствий произошедшего и поддерживают контроль над происходящим на станции.

«Ситуация нестабильная. Мы над этим работаем. Больше я ничего не буду комментировать. Мы держим ситуацию под контролем», — сказал Гросси ТАСС.

До этого стало известно, что в результате удара беспилотника по Запорожской АЭС получил повреждения один из постов радиационного контроля. Других подробностей о последствиях атаки пока не приводилось.

МАГАТЭ продолжает взаимодействовать с представителями станции и отслеживать обстановку вокруг крупнейшего атомного объекта Европы.

Ранее Life.ru писал, что руководство Запорожской АЭС заявило о срыве визита Рафаэля Гросси на станцию. По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, международным специалистам важно лично видеть последствия происходящего вокруг объекта. Он отметил, что присутствие представителей МАГАТЭ позволяет получать информацию непосредственно с места событий.