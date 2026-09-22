Дрон ВСУ повредил пост радиационного контроля ЗАЭС

Пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от станции, получил повреждения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщили на Запорожской АЭС.

«Подобные объекты обеспечивают регулярное получение данных о радиационном фоне и позволяют специалистам оперативно реагировать на возможные изменения обстановки», — отметили на станции.

При этом на ЗАЭС подчеркнули, что непосредственной угрозы радиационной безопасности сейчас нет. Повреждённый объект не влияет на работу станции, однако его потеря сокращает возможности системы по оперативному сбору информации. На станции добавили, что подобные пункты контроля являются частью инфраструктуры, которая позволяет отслеживать изменения радиационного фона в районе расположения объекта. Обстоятельства повреждения поста и характер полученных разрушений уточняются.

Ранее Life.ru сообщал, что «Росатом» доставил на Запорожскую АЭС дополнительный запас дизельного топлива. Топливо необходимо для работы резервных систем станции в случае потери внешнего энергоснабжения и обеспечения ядерной безопасности объекта.