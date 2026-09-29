Лихачёв: Росатом запустит ЗАЭС после снятия военных рисков

Росатом намерен приступить к подъёму мощности Запорожской АЭС, когда обстановка позволит гарантировать безопасность объекта, после снятия военных рисков. Об этом гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв заявил журналистам в Ереване после переговоров с руководством Армении.

По словам главы Росатома, сейчас станция находится в безопасном состоянии. Специалисты продолжат принимать необходимые меры, чтобы сохранить его и в ближайшие месяцы. Главной задачей корпорации Лихачёв назвал возвращение ЗАЭС к выработке электроэнергии.

«Мы очень верим, что недалёк тот день, когда это всё случится», — сказал он.

Ранее Лихачёв рассказал главе РФ Владимиру Путину об обстановке вокруг ЗАЭС и Энергодара. По его словам, ситуация существенно осложнилась с мая, однако персонал продолжает поддерживать атомную станцию в безопасном состоянии.