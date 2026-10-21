При атаке БПЛА ВСУ в Донецке 21 октября погибла женщина, мужчина ранен
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В Петровском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника погибла мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Погибшей было 67 лет, пострадавшему мужчине — 63 года. Кроме того, при атаке повреждено транспортное средство.
Ранее беспилотники атаковали пять округов Белгородской области. В результате ударов повреждения получили жилые дома, автомобили, предприятия и объект инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Наиболее многочисленные разрушения зафиксировали в Шебекинском округе. На дороге возле села Дмитриевка беспилотник повредил грузовой автомобиль. В самом Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия, повредив оборудование и окна здания. Ещё несколько ударов пришлись по легковым и грузовым машинам, а также двум частным домам.
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