Дроны ВСУ ударили по домам и предприятиям в пяти округах Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали пять округов Белгородской области. В результате ударов повреждения получили жилые дома, автомобили, предприятия и объект инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Наиболее многочисленные разрушения зафиксировали в Шебекинском округе. На дороге возле села Дмитриевка беспилотник повредил грузовой автомобиль. В самом Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия, повредив оборудование и окна здания. Ещё несколько ударов пришлись по легковым и грузовым машинам, а также двум частным домам.

На трассе между Шебекино и Белгородом после атаки дрона пострадал легковой автомобиль. В селе Чураево беспилотник попал в частный дом и вызвал пожар. В Нежеголи повреждения получили три легковые машины и окна жилого здания.

В Белгородском округе беспилотники атаковали посёлок Политотдельский, где после взрыва загорелся частный дом. В селе Ясные Зори два удара пришлись по коммерческому объекту. В Устинке детонация дрона повредила грузовик.

В Краснояружском округе под удар попали посёлок Степное и хутор Вязовской. В первом населённом пункте беспилотник повредил крышу, фасад и окна частного дома. Во втором пострадал объект инфраструктуры.

В посёлке Ракитное Ракитянского округа после взрыва беспилотника обнаружили повреждения частного дома и легкового автомобиля. В городе Валуйки два FPV-дрона атаковали предприятие, повредив два здания.

«Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Ранее в Курской области 82-летняя женщина получила ранение при атаке украинского беспилотника. Происшествие случилось в посёлке Хомутовка, где БПЛА самолётного типа, по предварительным данным, ударил по одной из улиц. Пенсионерка получила осколочное ранение ноги. Кроме того, взрыв повредил остекление трёх квартир и одного частного дома. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что пострадавшей окажут необходимую медицинскую помощь. При возникновении необходимости женщину планировали доставить в больницу Курска.